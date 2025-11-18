Il Mordani continua la sua battaglia contro il trasferimento nella sede della Novello, dello stesso istituto comprensivo, per lasciare il posto alla Damiano. Ieri in Comune il futuro dei due istituti è stato al centro di una commissione fiume alla quale hanno preso parte, oltre a consiglieri e assessori, i dirigenti scolastici, i presidenti dei consigli d’istituto, sindacati ed esperti vari. I primi a prendere la parola sono stati i consiglieri di opposizione Falco Caponegro (Fratelli d’Italia) e Veronica Verlicchi (La Pigna). Hanno chiesto all’Amministrazione di fare marcia indietro, accusandola di poca trasparenza e di non aver coinvolto i diretti interessati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il futuro del Mordani: "Trasferirlo? Complesso"