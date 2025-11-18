Il futuro del Mordani | Trasferirlo? Complesso
Il Mordani continua la sua battaglia contro il trasferimento nella sede della Novello, dello stesso istituto comprensivo, per lasciare il posto alla Damiano. Ieri in Comune il futuro dei due istituti è stato al centro di una commissione fiume alla quale hanno preso parte, oltre a consiglieri e assessori, i dirigenti scolastici, i presidenti dei consigli d’istituto, sindacati ed esperti vari. I primi a prendere la parola sono stati i consiglieri di opposizione Falco Caponegro (Fratelli d’Italia) e Veronica Verlicchi (La Pigna). Hanno chiesto all’Amministrazione di fare marcia indietro, accusandola di poca trasparenza e di non aver coinvolto i diretti interessati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
