Il Frecciarossa deragliato a Livraga nel 2020 la Procura chiede condanne per undici anni Morirono due persone

Lodi – Undici anni totali di condanne. Questa la richiesta formulata oggi in Tribunale a Lodi dalla pm Giulia Aragno durante la requisitoria del processo con rito ordinario per il deragliamento del Frecciarossa 9595 Milano-Salerno avvenuto all’alba del 6 febbraio 2020 all’altezza di Livraga. Nell’incidente persero la vita i macchinisti, Giuseppe Cicciù 51 anni di Cologno Monzese e Mario Dicuonzo, 59 anni, di Pioltello, e rimasero feriti circa dieci dei 31 passeggeri. 6 febbraio 2020, deragliamento treno, frecciarossa, ospedaletto lodigiano(LO) Il film del processo. In Aula ieri è stato portato anche l’attuatore che, montato in modo errato, aveva provocato il disastro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Frecciarossa deragliato a Livraga nel 2020, la Procura chiede condanne per undici anni. Morirono due persone

