Il Demogorgone di Stranger Things arriva al Centro Commerciale Campania

Casertanews.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro Commerciale Campania in collaborazione con Sky porta in galleria una delle creature più iconiche dell’universo di Stranger Things: il Demogorgone. Per una settimana, dal 17 novembre, i visitatori potranno vivere un’esperienza immersiva dedicata al Sottosopra e scattare un selfie accanto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

demogorgone stranger things arrivaStranger Things, il Demogorgone arriva al Centro Commerciale Campania - Il Sottosopra sbarca al Centro Commerciale Campania di Marcianise (Caserta): per una settimana i visitatori potranno ritrovarsi faccia a faccia con il ... pupia.tv scrive

demogorgone stranger things arrivaArriva al Centro Commerciale Campania il Demogorgone di Stranger Things - Il Centro Commerciale Campania in collaborazione con Sky porta in galleria una delle creature più iconiche dell’universo di Stranger Things: il Demogorgone. Secondo 2anews.it

demogorgone stranger things arrivaAl Centro Commerciale Campania il Demogorgone di Stranger Things - Il Centro Commerciale Campania in collaborazione con Sky porta in galleria una delle creature più iconiche dell’universo di Stranger Things: il Demogorgone. napolivillage.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Demogorgone Stranger Things Arriva