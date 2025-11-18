Il declino della Nazionale e il patriottismo all’amatriciana | ridateci il Lecce

Lecceprima.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Basta con queste pause per gli impegni delle squadre nazionali, restituiteci il gusto perverso di una paralisi cardiocircolatoria quando Gaspar si ostina a fare dribbling nella sua area di rigore, ridateci la consolazione di una incazzatura per Banda che fa sempre il solito movimento a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

