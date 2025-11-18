Il declino della Nazionale di calcio e il patriottismo all’amatriciana | ridateci il Lecce
LECCE – Basta con queste pause per gli impegni delle squadre nazionali, restituiteci il gusto perverso di una paralisi cardiocircolatoria quando Gaspar si ostina a fare dribbling nella sua area di rigore, ridateci la consolazione di una incazzatura per Banda che fa sempre il solito movimento a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Il declino della Nazionale di calcio e il patriottismo all’amatriciana: ridateci il Lecce - Di un sistema che collassa come una stella in un buco nero restano i quattro gol della Norvegia, le parole di Italo Bocchino e la certe ... Lo riporta lecceprima.it
L’Italia ha perso l’essenza del calcio: il sorpasso di Sinner sulla Nazionale certifica la crisi profonda del pallone - Mentre Sinner trionfa alle ATP Finals, la Nazionale viene umiliata dalla Norvegia. ilfattoquotidiano.it scrive