Il Consiglio supremo di Difesa conferma il pieno sostegno dell’Italia all’Ucraina

Linkiesta.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio supremo di Difesa ha scelto di riaffermare con chiarezza il proprio sostegno allUcraina. L’organo presieduto dal presidente della Repubblica, e incaricato di coordinare le decisioni più importanti sulla sicurezza nazionale, si è riunito al Quirinale per esaminare la situazione internazionale, ribadendo che l’invasione russa in Ucraina continua a essere il principale fattore di instabilità in Europa. Nel comunicato finale il Consiglio ha rilevato che non ci sono «segnali di distensione» e ha definito «accanimento» la strategia russa che cerca da quattro anni di annettere territori ucraini. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

il consiglio supremo di difesa conferma il pieno sostegno dell8217italia all8217ucraina

© Linkiesta.it - Il Consiglio supremo di Difesa conferma il pieno sostegno dell’Italia all’Ucraina

Leggi anche questi approfondimenti

consiglio supremo difesa confermaIl Consiglio supremo di difesa conferma: “Pieno sostegno dell’Italia a Kiev e via al dodicesimo decreto di aiuti militari” - La riunione presieduta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale conferma la posizione italiana sulla guerra ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Ucraina, il Consiglio supremo di difesa conferma pieno sostegno a Kiev «nella difesa della sua libertà» - Preoccupano l'offensiva russa e l'utilizzo sempre più massiccio di droni. Lo riporta roma.corriere.it

consiglio supremo difesa confermaAumento del supporto militare italiano all'Ucraina: nuovi aiuti in arrivo - Il Consiglio Supremo di Difesa dell'Italia riafferma il proprio sostegno all'Ucraina con l'approvazione di un nuovo pacchetto di aiuti militari. Riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Consiglio Supremo Difesa Conferma