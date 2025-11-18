Il Consiglio supremo di Difesa conferma il pieno sostegno dell’Italia all’Ucraina
Il Consiglio supremo di Difesa ha scelto di riaffermare con chiarezza il proprio sostegno all’Ucraina. L’organo presieduto dal presidente della Repubblica, e incaricato di coordinare le decisioni più importanti sulla sicurezza nazionale, si è riunito al Quirinale per esaminare la situazione internazionale, ribadendo che l’invasione russa in Ucraina continua a essere il principale fattore di instabilità in Europa. Nel comunicato finale il Consiglio ha rilevato che non ci sono «segnali di distensione» e ha definito «accanimento» la strategia russa che cerca da quattro anni di annettere territori ucraini. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
