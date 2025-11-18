Il consiglio a Leclerc di Ralf Schumacher allarma la Ferrari | Mandi in giro Nicholas Todt

Ralf Schumacher avverte Charles Leclerc dopo le parole di Elkann: il monegasco dovrebbe attivare il manager Nicholas Todt e valutare un piano B fuori dalla Ferrari. Tensione alta a Maranello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il consiglio a Leclerc di Ralf Schumacher allarma la Ferrari: “Mandi in giro Nicholas Todt” - Ralf Schumacher avverte Charles Leclerc dopo le parole di Elkann: il monegasco dovrebbe attivare il manager Nicholas Todt e valutare un piano B fuori dalla ... Secondo fanpage.it

