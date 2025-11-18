Il consenso libero e attuale | la nuova frontiera della tutela contro la violenza sessuale

Dai dati allarmanti sulle violenze di genere alla riforma dell’articolo 609-bis del Codice penale: il Parlamento trova l’intesa bipartisan su una norma che recepisce i principi della Convenzione di Istanbul e pone al centro il consenso della vittima come discrimine tra rapporto sessuale e stupro. L’Italia si prepara a una svolta culturale e giuridica sul tema della violenza sessuale. Dopo anni di dibattiti e sentenze interpretative, la Commissione Giustizia della Camera ha approvato all’unanimità la proposta di legge che riforma l’articolo 609-bis del codice penale, introducendo un principio chiaro e inequivocabile: “Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali a un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Il consenso “libero e attuale”: la nuova frontiera della tutela contro la violenza sessuale

