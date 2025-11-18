Il Comune di Catania avvia una mappatura delle 27 mila caditoie presenti in città

E’ stato avviato il progetto di censimento e mappatura digitale delle caditoie stradali di Catania. L’amministrazione comunale ha introdotto un sistema integrato, che mira a prevenire ristagni e criticità. Il progetto prevede il rilevamento sul campo delle circa 27 mila caditoie attraverso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

