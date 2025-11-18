Il Comune di Catania avvia una mappatura delle 27 mila caditoie presenti in città

Cataniatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stato avviato il progetto di censimento e mappatura digitale delle caditoie stradali di Catania. L’amministrazione comunale ha introdotto un sistema integrato, che mira a prevenire ristagni e criticità. Il progetto prevede il rilevamento sul campo delle circa 27 mila caditoie attraverso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

comune catania avvia mappaturaComune di Catania, sistemi informativi: avviata la mappatura digitale delle caditoie stradali - L'Amministrazione comunale di Catania, per una gestione sempre più documentata ed efficace delle infrastrutture urbane legate al deflusso delle acque meteoriche, ha introdotto un sistema integrato che ... Come scrive ilsicilia.it

Catania, avviata la mappatura digitale delle caditoie stradali - CATANIA – Un passo avanti nella prevenzione del rischio idraulico e nella manutenzione urbana: l’Amministrazione comunale ha avviato il censimento e la ... Da newsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Comune Catania Avvia Mappatura