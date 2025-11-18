Il Commissario Ricciardi 3 | trama e cast anticipazioni della terza puntata
. Questa sera, martedì 18 novembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata de Il Commissario Ricciardi 3, la terza stagione della fortunata serie tv con protagonista il personaggio più amato tra i molti creati dalla penna di Maurizio de Giovanni. Alla regia Gianpaolo Tescari. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il gesuita Padre Angelo viene ritrovato morto in riva al mare, colpito alla testa. Chi può aver ucciso un uomo tanto amato, che curava le anime, insegnava la fede e confessava i fedeli con passione e dedizione? Le indagini del commissario Ricciardi si muovono verso i legami di Padre Angelo con alcune influenti famiglie della città. 🔗 Leggi su Tpi.it
