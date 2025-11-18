© US Rai Il Commissario Ricciardi è forse la serie che Maurizio De Giovanni cura più da vicino, tra tutte quelle tratte dai suoi romanzi. Lo scrittore napoletano è autore del soggetto e delle sceneggiature anche della terza stagione, che firma insieme a Salvatore Basile e Viola Rispoli. Le nuove quattro puntate prodotte da Rai Fiction e Clemart sono dirette da Gianpaolo Tescari e Alessandro Scuderi. Vedono il protagonista alle prese con nuovi delitti su cui indagare nella Napoli degli anni ’30, mentre il suo “dono” di vedere i morti continua a governare e influenzare la sua vita. Tutte le puntate della serie sono disponibili su Rai Play dopo la messa in onda. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Il Commissario Ricciardi 3, anticipazioni ultima puntata di lunedì 24 novembre 2025