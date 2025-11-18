Il collegio universitario Don Nicola Mazza gestirà la residenza universitaria Marianum
Il Collegio Universitario Don Nicola Mazza assume la gestione della Residenza universitaria Marianum: preservati 90 posti alloggio nel cuore di Padova. Il Collegio Universitario Don Nicola Mazza, che oggi gestisce residenze universitarie nelle città di Padova, Verona e Roma, ha siglato l’accordo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Il 13 novembre la nostra autoemoteca ha fatto tappa al Collegio Universitario Einaudi! Un grazie di cuore a tutte le studentesse e agli studenti che hanno donato il sangue:per alcuni è stata la prima volta, per altri una bella abitudine che continua,ma per tutti è - facebook.com Vai su Facebook
Collegio universitario don Mazza: siglato l’accordo che proietta nel futuro la Residenza Marianum - Il Collegio Universitario Don Nicola Mazza assume la gestione della Residenza universitaria Marianum: preservati 90 posti alloggio nel cuore di Padova. Segnala difesapopolo.it
Cinemazza rassegna d'autunno - Gli studenti e studentesse del collegio universitario don Nicola Mazza di Padova, propongono per l 'autunno 2025, presso l'Auditorium del collegio, Cinemazza, il loro "storico" cineforum studentesco. Da ilbolive.unipd.it
Padova. Tre giorni di festa per i 100 anni di don Luigi Pretto, umanista ed esperto di Dante - Compie la bellezza di 100 anni don Luigi Pretto, sacerdote mazziano che da quasi 60 anni risiede nella sede storica del Collegio ... Secondo ilgazzettino.it