Il collegio universitario Don Nicola Mazza gestirà la residenza universitaria Marianum

Padovaoggi.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Collegio Universitario Don Nicola Mazza assume la gestione della Residenza universitaria Marianum: preservati 90 posti alloggio nel cuore di Padova. Il Collegio Universitario Don Nicola Mazza, che oggi gestisce residenze universitarie nelle città di Padova, Verona e Roma, ha siglato l’accordo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

