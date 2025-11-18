Il capitano dell’Austria suona la carica | Il ranking non conta basta vincere un singolare e poi… E quando sconfisse Volandri…

L'Italia affronterà l'Austria nei quarti di finale della Coppa Davis, la massima competizione tennistica per Nazionali maschili, le cui Finals si disputano questa settimana a Bologna. La nostra Nazionale, priva di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, incrocerà un'avversaria insidiosa che è tornata tra le migliori otto del circuito dopo tredici anni. I ragazzi guidati dal capitano Filippo Volandri partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare particolarmente attenti a chi si troveranno dall'altra parte della rete. Jurgen Melzer, capitano non giocatore dell'Austria, ha presentato il confronto in conferenza stampa: " Siamo ancora sfavoriti, ma convinti di poter regalare una sorpresa.

