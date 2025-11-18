Il cantautore monzese alla sbarra Lo sfratto e gli insulti agli agenti Arriva l’assoluzione per Morgan
Assolto dall’accusa di oltraggio a pubblico ufficiale. È la sentenza decisa dal Tribunale di Monza per Morgan. Il cantautore 52enne, all’anagrafe Marco Castoldi, era accusato di avere insultato i poliziotti durante lo sfratto dalla sua casa di via Adamello a Monza nel 2019. Parti offese tre agenti di polizia, che non si sono costituiti parti civili. La Procura aveva chiesto 9 mesi di reclusione, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche ma contestando la recidiva specifica. Aveva chiesto invece l’assoluzione il difensore di Morgan, l’avvocato monzese Roberto Iannaccone, sostenendo che l’artista non sapeva di avere a che fare con gli agenti perché vestivano in borghese e si riferiva al fatto che lo sfratto avrebbe comportato la morte della sua carriera perché l’abitazione, dove è nato, era "il suo studio di registrazione e fonte di ispirazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il Tribunale di Monza ha assolto il cantautore perché il fatto non sussiste, contro la richiesta di 9 mesi di reclusione - facebook.com Vai su Facebook
Morgan assolto dall’accusa di oltraggio a pubblico ufficiale durante lo sfratto: “Ero in grande sofferenza psicologica” - La Procura aveva chiesto 9 mesi di reclusione, mentre il suo legale l’assoluzione sostenendo che l'imputato non sapeva di avere a che fare con agenti perché vestivano in borghese ... Segnala msn.com
Nove mesi di reclusione chiesti per Morgan: lo sfogo contro gli agenti durante lo sfratto - La procura della Repubblica di Monza ha chiesto una condanna a 9 mesi di reclusione per Morgan, ritenuto dal pm responsabile del reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Secondo ilgiornale.it