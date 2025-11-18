Il cantautore monzese alla sbarra Lo sfratto e gli insulti agli agenti Arriva l’assoluzione per Morgan

Assolto dall’accusa di oltraggio a pubblico ufficiale. È la sentenza decisa dal Tribunale di Monza per Morgan. Il cantautore 52enne, all’anagrafe Marco Castoldi, era accusato di avere insultato i poliziotti durante lo sfratto dalla sua casa di via Adamello a Monza nel 2019. Parti offese tre agenti di polizia, che non si sono costituiti parti civili. La Procura aveva chiesto 9 mesi di reclusione, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche ma contestando la recidiva specifica. Aveva chiesto invece l’assoluzione il difensore di Morgan, l’avvocato monzese Roberto Iannaccone, sostenendo che l’artista non sapeva di avere a che fare con gli agenti perché vestivano in borghese e si riferiva al fatto che lo sfratto avrebbe comportato la morte della sua carriera perché l’abitazione, dove è nato, era "il suo studio di registrazione e fonte di ispirazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

