Il Brand Journalism Festival 2025 riaccende il dialogo tra informazione e impresa
Una rottura necessaria, un imperativo categorico. La seconda edizione del Brand Journalism Festival, promosso da Social Reporters, ha imposto un dibattito radicale sul panorama mediatico e imprenditoriale, evidenziando l’urgenza ineludibile di un nuovo patto tra informazione e impresa. L’evento, intitolato “Oltre la polarizzazione: un nuovo patto tra informazione e impresa”, si è configurato come un momento di profonda analisi, chiamando a ridefinire il ruolo del racconto aziendale. L’obiettivo non è più solo comunicare, ma costruire un dialogo basato su autenticità, competenza e senso di verità, superando la logica del “ giornalismo contro ” e del mero “ comunicato patinato “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
