Il bonus elettrodomestici blocca l’App Io sezione servizi inaccessibile
Nelle prime ore del mattino del 18 novembre la sezione servizi dell’ App Io risulta inaccessibile per molti utenti in tutta Italia. È probabile che l’alto numero di accessi effettuati dai richiedenti del bonus elettrodomestici abbia messo in difficoltà i server dell’applicazione, che non riescono a reggere il traffico. Esiste però un’alternativa che, al momento, sembra funzionare. Il sito dedicato al sussidio, bonuselettrodomestici.it, permette di richiedere il bonus accedendo tramite Spid o Cie. Il portale presenta alcuni rallentamenti nell’apertura, ma la procedura di richiesta riesce senza problemi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
