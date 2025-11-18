Il bonus elettrodomestici blocca l’App Io sezione servizi inaccessibile

Quifinanza.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime ore del mattino del 18 novembre la sezione servizi dell’ App Io risulta inaccessibile per molti utenti in tutta Italia. È probabile che l’alto numero di accessi effettuati dai richiedenti del bonus elettrodomestici abbia messo in difficoltà i server dell’applicazione, che non riescono a reggere il traffico. Esiste però un’alternativa che, al momento, sembra funzionare. Il sito dedicato al sussidio, bonuselettrodomestici.it, permette di richiedere il bonus accedendo tramite Spid o Cie. Il portale presenta alcuni rallentamenti nell’apertura, ma la procedura di richiesta riesce senza problemi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

il bonus elettrodomestici blocca l8217app io sezione servizi inaccessibile

© Quifinanza.it - Il bonus elettrodomestici blocca l’App Io, sezione servizi inaccessibile

Leggi anche questi approfondimenti

Il bonus elettrodomestici blocca l’App Io, sezione servizi inaccessibile - I numerosi accessi per richiedere il bonus elettrodomestici stanno causando alcuni problemi alla sezione servizi dell’App Io, mentre il sito dedicato continua a funzionare ... quifinanza.it scrive

Bonus elettrodomestici 2025 fino a 200 euro, cosa sappiamo sul click day - Un nuovo passo avanti è arrivato con il decreto del ministero delle Imprese che stabilisce alcuni dettagli pratici. Da fanpage.it

Bonus elettrodomestici 2025 fino a 200 euro, via da novembre: come fare richiesta e cosa si può comprare. La guida - La misura offre fino a 200 euro per l'acquisto di un nuovo apparecchio, purché prodotto in Europa. ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bonus Elettrodomestici Blocca L8217app