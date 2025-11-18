Il bomber accusa il difensore | Mi toccava il sedere così ho fatto due gol Haaland | Mancini mi ha provocato

Ha sonnecchiato a lungo, 78’ di nulla o quasi. Poi Erling Haaland ha deciso che la sua prima da calciatore al Meazza, dove era stato solo per vedere il Milan e i Coldplay, doveva essere non meno che memorabile. Risultato: due gol alle prime due occasioni vere avute sui piedi e grande festa norvegese in casa Italia, in uno stadio iconico e con il compagno di club “Gigio“ Donnarumma costretto a raccogliere quattro palloni alle proprie spalle. Poco dopo aver imboccato il tunnel al triplice fischio, il bomber scandinavo è tornato sul terreno di gioco ormai vuoto, ha salutato i tifosi al terzo anello blu del Meazza (ricambiato da un’ovazione) e parlato a bordo campo coi media norvegesi, togliendosi un sassolino dalla scarpa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

