Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 18 novembre ad Affari Tuoi | serie e dove è stato venduto

Nella puntata di Affari Tuoi di martedì 18 novembre è stato estratto un nuovo biglietto della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri. Qual è la serie del tagliando vincente, il numero e la città in cui è stato venduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Durante la puntata di Affari Tuoi è stato estratto un nuovo biglietto vincente della Lotteria Italia. Il premio da 10mila euro va a chi ha acquistato il tagliando a Pisa, serie D 429688 ? - facebook.com Vai su Facebook

