Ignoti alla Città 2025 torna la storica rassegna indipendente di Camera a Sud dedicata al documentario
Tre giorni per guardare il Mediterraneo non come un confine, ma come una mappa viva di conflitti, memorie e resistenze. È questo il filo conduttore dell’edizione 2025 di «Ignoti alla Città», lo storico progetto indipendente - e intitolato a Cecilia Mangini - organizzato dalla società cooperativa. 🔗 Leggi su Baritoday.it
