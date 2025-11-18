Ieri in TV 17 novembre La ruota della fortuna e Affari Tuoi | chi ha vinto e quanto

Nell’access prime time di ieri sera, lunedì 17 novembre 2025, sono andate in onda le nuove puntate de La ruota della fortuna e di Affari Tuoi. Nel game show di Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui, è arrivato il grande colpo di scena, con l’attuale Campione ha superato tutti i record! Al contrario, nel programma condotto da Stefano De Martino le cose sono andate abbastanza male per la nuova protagonista. La ruota della fortuna: quanti soldi ha vinto ieri sera Riccardo. Si sono sfidati nel game show di Gerry Scotti, nella puntata di ieri, i tre partecipanti Benedetta, Roberto e Riccardo. Quest’ultimo continua a essere il nuovo Campione del programma di Canale 5. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

