I Vocal Skyline accendono il Natale nelle piazze di Mestre e Venezia

Veneziatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come ormai da tradizione pluriennale i Vocal Skyline, 30 voci veneziane di talento dirette da Marco Toso Borella, accenderanno il Natale nelle piazze della città. Appuntamento in Piazza Ferretto a Mestre venerdì 21 novembre, alle ore 18, e sabato 22 novembre in Piazza San Marco a Venezia, sempre. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

