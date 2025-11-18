I Vocal Skyline accendono il Natale nelle piazze di Mestre e Venezia
Come ormai da tradizione pluriennale i Vocal Skyline, 30 voci veneziane di talento dirette da Marco Toso Borella, accenderanno il Natale nelle piazze della città. Appuntamento in Piazza Ferretto a Mestre venerdì 21 novembre, alle ore 18, e sabato 22 novembre in Piazza San Marco a Venezia, sempre. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
