I verdetti di oggi | Germania e Olanda qualificate Slovacchia ai playoff

Gazzetta.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I tedeschi stravincono lo scontro diretto con la squadra di Calzona (6-1) e vanno direttamente al Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

i verdetti di oggi germania e olanda qualificate slovacchia ai playoff

© Gazzetta.it - I verdetti di oggi: Germania e Olanda qualificate, Slovacchia ai playoff

Approfondisci con queste news

verdetti oggi germania olandaI verdetti di oggi: Germania e Olanda qualificate, Slovacchia ai playoff - I tedeschi stravincono lo scontro diretto con la squadra di Calzona (6- gazzetta.it scrive

verdetti oggi germania olandaLa Germania stravince lo scontro diretto con la Slovacchia e vola ai Mondiali. Fa festa anche l’Olanda - Va in archivio un'altra serata di verdetti in giro per l'Europa nell'ambito delle qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio. Lo riporta oasport.it

verdetti oggi germania olandaGermania devastante, con l'Olanda è a 45 minuti dalla qualificazione ai Mondiali - Di seguito i risultati al 45' delle partite di qualificazioni ai Mondiali. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Verdetti Oggi Germania Olanda