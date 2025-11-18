I servizi sociali devono restare pubblici! | lavoratori contro la privatizzazione dell’ATS Ven 27 Est Veronese

Veronasera.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proclamato da Uil Fpl, Fp Cgil e Cisl Fp, nella mattinata di lunedì 17 novembre si è svolto lo sciopero del personale dei servizi sociali contro la prospettata privatizzazione dellATS Ven 27 Est Veronese, che secondo gli operatori rischia di compromettere la natura pubblica del servizio e la. 🔗 Leggi su Veronasera.it

