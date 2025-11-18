I pugni sembrano finti il match un cartone animato ma Prates non ci sta | Tutto un gioco mentale

Fanpage.it | 18 nov 2025

Il brasiliano Carlos Prates è finito nuovamente tra le polemiche dopo un match di UFC vinto su Leon Edwards. Soprattutto in occasione del 1° round quando le immagini in diretta TV hanno mostrato una scena tutt'altro che da ring. "Ero solo concentrato a non reagire e prepararmi a colpirlo a mia volta", l'assurda spiegazione post incontro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

