I pugni sembrano finti il match un cartone animato ma Prates non ci sta | Tutto un gioco mentale
Il brasiliano Carlos Prates è finito nuovamente tra le polemiche dopo un match di UFC vinto su Leon Edwards. Soprattutto in occasione del 1° round quando le immagini in diretta TV hanno mostrato una scena tutt'altro che da ring. "Ero solo concentrato a non reagire e prepararmi a colpirlo a mia volta", l'assurda spiegazione post incontro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
