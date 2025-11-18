I misteri della Casa del Jazz e della Magliana a Chi l’ha visto la criminologa | A Roma ci sono luoghi che ‘parlano’ anche nel silenzio

Dove oggi risuona la musica, un tempo scorreva il potere criminale. Il ventre della Casa del Jazz torna al centro dell’inchiesta sulle scomparse di Paolo Adinolfi ed Emanuela Orlandi. E Roma trattiene il fiato. “ Nella nostra città ci sono luoghi che ‘parlano’, anche nel silenzio. E ciò vale persino per chi non era nemmeno nato in quegli anni. Tutto il periodo che circonda la storia della Banda della Magliana, il terrorismo, il rapimento di Aldo Moro, è ancora estremamente presente nelle nostre memorie collettive ”. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - I misteri della Casa del Jazz e della Magliana a Chi l’ha visto, la criminologa: “A Roma ci sono luoghi che ‘parlano’ anche nel silenzio”

