Dove oggi risuona la musica, un tempo scorreva il potere criminale. Il ventre della Casa del Jazz torna al centro dell’inchiesta sulle scomparse di Paolo Adinolfi ed Emanuela Orlandi. E Roma trattiene il fiato. “ Nella nostra città ci sono luoghi che ‘parlano’, anche nel silenzio. E ciò vale persino per chi non era nemmeno nato in quegli anni. Tutto il periodo che circonda la storia della Banda della Magliana, il terrorismo, il rapimento di Aldo Moro, è ancora estremamente presente nelle nostre memorie collettive ”. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - I misteri della Casa del Jazz e della Magliana a Chi l’ha visto, la criminologa: “A Roma ci sono luoghi che ‘parlano’ anche nel silenzio”