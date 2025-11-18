I media e il potere | il 27 novembre a Sondrio l’evento di InsideOver

Giovedì 27 novembreInsideOver” arriva a Sondrio e lo fa con un evento con ospiti d’eccezione, protagonisti dell’informazione e del racconto di un mondo sempre più complesso: alle 18, presso la Sala Besta di Via Vittorio Veneto 4, si terrà il convegno “ I media e il potere – Tra guerra, propaganda e fake news”. Nella conferenza, accessibile liberamente fino a esaurimento posti, interverranno come relatori: Fulvio Scaglione, direttore della nostra testata dal febbraio 2024; Marcello Foa, giornalista e saggista, già presidente della Rai; Fausto Biloslavo, storico reporter di guerra i cui racconti dai teatri caldi del mondo hanno inaugurato l’avventura di “InsideOver” ai tempi de Gli Occhi della Guerra. 🔗 Leggi su It.insideover.com

