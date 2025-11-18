I leader del centrodestra in Veneto per Stefani Salvini | Obiettivo non è vincere ma stravincere
Gran Teatro Geox gremito, questa sera, per la chiusura della campagna elettorale di Alberto Stefani, candidato presidente del Veneto per il centrodestra. Ad accompagnare l'ex sindaco di Borgoricco sul palco, il governatore uscente, Luca Zaia, e i leader nazionali della coalizione: la presidente. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
