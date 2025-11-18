I leader del centrodestra in Veneto per Stefani Salvini | Obiettivo non è vincere ma stravincere

Veneziatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gran Teatro Geox gremito, questa sera, per la chiusura della campagna elettorale di Alberto Stefani, candidato presidente del Veneto per il centrodestra. Ad accompagnare l'ex sindaco di Borgoricco sul palco, il governatore uscente, Luca Zaia, e i leader nazionali della coalizione: la presidente. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

leader centrodestra veneto stefaniIl centrodestra tira la volata a Stefani in Veneto. Meloni: "Sulla giustizia non fatevi fregare" - intese per l'autonomia in Veneto e Lombardia, i leader del centrodestra si danno appuntamento in un Gran Teatro ... Scrive iltempo.it

I leader del centrodestra in Veneto per Stefani. Salvini: «Obiettivo non è vincere, ma stravincere» - Il candidato presidente: «Gli altri hanno passato la campagna elettorale a parlare di noi». Riporta vicenzatoday.it

leader centrodestra veneto stefaniElezioni regionali in Veneto, Meloni e i leader del centrodestra per il gran finale a sostegno di Alberto Stefani. Salvini show: dai veneti ubriaconi alle borseggiatrici. La ... - Si conclude al Gran Teatro Geox di Padova la campagna elettorale in vista delle elezioni di domenica 23 e lunedì 24 novembre ... Riporta corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Leader Centrodestra Veneto Stefani