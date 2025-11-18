I denti da latte dei bambini possono dirci molto sullo stress delle mamme in gravidanza | lo studio

Fanpage.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo studio americano ha tracciato un collegamento tra lo stress materno e l’eruzione anticipata dei denti da latte nei bambini: alti livelli di cortisolo durante la gravidanza avanzata possono infatti influenzare il metabolismo dei minerali coinvolti nello sviluppo di ossa e denti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

