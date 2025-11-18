I danni del maltempo | frane e famiglie evacuate la montagna in ginocchio
Massa, 18 novembre 2025 – Alberi crollati, allagamenti e smottamenti, cinque persone costrette a lasciare la loro abitazione: all’indomani del nubifragio che ha colpito il nostro territorio tra domenica e lunedì si fa la conta dei danni. Fortunatamente, non ci sono vittime, ma non è più accettabile continuare ad affidarsi alla dea bendata. La montagna è in ginocchio e piano piano, con l’intervento dei vigili del fuoco e gli uffici tecnici del Comune di Massa si sta tornando alla normalità, in termini di viabilità, a senso alternato nei punti critici. La frana che preoccupa maggiormente è quella avvenuta in via Bassa Tambura, appena superato l’abitato di Santa Lucia: l’interruzione prolungata della strada isolerebbe tutti i paesi della Valle del Frigido. 🔗 Leggi su Lanazione.it
