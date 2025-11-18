I Carabinieri sequestrano un cratere apulo in un palazzo veneziano | arrivava da scavi clandestini

Veneziatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi 18 novembre 2025 il Nucleo tutela patrimonio culturale dei Carabinieri di Venezia ha consegnato al Ministero della Cultura 12 reperti recuperati nel corso di sequestri tra Venezia e Torino, condotti a dicembre 2024. Il più importante è un “cratere”, un grosso vaso con anse decorate, in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

