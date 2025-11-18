I cadaveri di una donna e della figlia di 10 anni trovati in un congelatore | due arresti

Orrore in Austria, i corpi di una donna di 34 anni e della figlia di 10, che risultavano scomparse, sono stati trovati in un congelatore. Dopo 16 mesi di indagini, la polizia austriaca ha chiarito il caso. I cadaveri sono stati trovati venerdì in un appartamento di Innsbruck. Due uomini sono in custodia cautelare. Le indagini, condotte dalla polizia criminale del Tirolo sotto la direzione della Procura di Innsbruck, erano partite dal sospetto di duplice omicidio. A segnalare la scomparsa era stato un cugino della donna residente in Germania. Un collega 55enne della vittima, con cui la donna aveva un rapporto personale, aveva riferito agli investigatori che lei e la figlia, di origini siriane, erano partite per un lungo viaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I cadaveri di una donna e della figlia di 10 anni trovati in un congelatore: due arresti

