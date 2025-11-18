Hub Alì | il Consiglio di Stato accoglie l' appello dei comitati e concede la sospensiva dei lavori
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare proposto dai residenti e dal Comitato contro l'ordinanza emessa dal TAR Veneto nello scorso ottobre. Con ordinanza pubblicata questa mattina il Consiglio di Stato ha infatti sospesosospeso “l'avvio (o la prosecuzione) della costruzione dei. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
