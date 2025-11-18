Hollywood va oltre il credo di Tom Cruise | finalmente l’attore potrà ricevere il suo primo Oscar
Hollywood ha finalmente deciso di andare oltre ogni pregiudizio sul credo dell’attore e superare il tabù dell’Oscar mancato. Come riportato da Variety infatti, Tom Cruise ha ricevuto il suo primo Academy Award. Non un premio competitivo, ma un Oscar onorario che celebra l’intera sua carriera e il suo peso culturale nell’industria cinematografica. La star, nonostante le svariate candidature negli anni, non è mai stata ben vista dall’accademy dato il suo forte legame a Scientology, fattore questo che spesso, probabilmente, gli ha reso impossibile vincere premi di tale calibro. Ma tutto ciò è cambiato durante i Governors Awards di Los Angeles, durante i quali Tom Cruise ha anche emozionato la platea con un discorso che ha ricordato il motivo per cui continua a essere una delle icone più longeve dell’immaginario hollywoodiano. 🔗 Leggi su Screenworld.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tom Cruise è stato uno dei protagonisti dei Governors Awards 2025, la grande notte di Los Angeles in cui Hollywood celebra i suoi più grandi talenti oltre l'annuale competizione degli Academy Awards. https://shorturl.at/rPzp1 - facebook.com Vai su Facebook
Tom Cruise, ha ricevuto l’Oscar alla carriera. Hollywood celebra la star del cinema action - Iñárritu, regista che lo dirigerà nel suo prossimo film nel 2026. Riporta rtl.it