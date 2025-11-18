Hollywood va oltre il credo di Tom Cruise | finalmente l’attore potrà ricevere il suo primo Oscar

Hollywood ha finalmente deciso di andare oltre ogni pregiudizio sul credo dell’attore e superare il tabù dell’Oscar mancato. Come riportato da Variety infatti, Tom Cruise ha ricevuto il suo primo Academy Award. Non un premio competitivo, ma un Oscar onorario che celebra l’intera sua carriera e il suo peso culturale nell’industria cinematografica. La star, nonostante le svariate candidature negli anni, non è mai stata ben vista dall’accademy dato il suo forte legame a Scientology, fattore questo che spesso, probabilmente, gli ha reso impossibile vincere premi di tale calibro. Ma tutto ciò è cambiato durante i Governors Awards di Los Angeles, durante i quali Tom Cruise ha anche emozionato la platea con un discorso che ha ricordato il motivo per cui continua a essere una delle icone più longeve dell’immaginario hollywoodiano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

