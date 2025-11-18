Hojlund non al meglio | gli aggiornamenti in vista dell’Atalanta preoccupano

Rasmus Hojlund sta vivendo giorni complicati. L’attaccante del Napoli ha saltato la gara contro la Bielorussia a causa dell’influenza e arriva al match decisivo della Danimarca con alcune incertezze. Il CT Rimer ha confermato che sarà a disposizione contro la Scozia, ma senza garanzie sul minutaggio. La gestione delle energie è un punto chiave anche in vista della sfida che attende il Napoli contro l’ Atalanta, partita importante per il cammino in Serie A. La situazione richiede cautela e una scelta equilibrata. Le parole del ct e i dubbi sul minutaggio. Il commissario tecnico Rimer ha spiegato che Hojlund non è ancora al massimo dopo l’influenza che lo ha fermato nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

