Personaggi Tv. L'eleganza non è solo sul palco, ma si manifesta anche nell'ultimo, grande sipario. Le celebri gemelle Alice ed Ellen Kessler, icone dello spettacolo, avrebbero pianificato la loro uscita di scena con una precisione quasi maniacale, trasformando l'addio in una performance impeccabile. Dalla disdetta programmata di un abbonamento storico a un quotidiano tedesco fino a un misterioso pacco destinato alla vicina di casa e conduttrice. Preparatevi a scoprire i dettagli di un piano che mescola pragmatismo tedesco e romanticismo d'altri tempi, svelando un ultimo, toccante segreto. Leggi anche: Alex Belli, la decisione shock è inevitabile: scatta la denuncia Gemelle Kessler, l'addio fissato al 17 novembre 2025.

"Ho ricevuto un pacco dalle Kessler con scritto aprire il 18 novembre": la rivelazione della conduttrice Tv