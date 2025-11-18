Hamas | Onu viola diritti dei palestinesi

0.20 Hamas respinge la risoluzione approvata all'Onu su Gaza perché non rispetta le "richieste e i diritti" dei palestinesi "Questa risoluzione non soddisfa il livello delle richieste e dei diritti politici e umanitari del popolo palestinese", ha affermato il gruppo militante islamista in una nota,perché "impone un meccanismo di amministrazione fiduciaria internazionale sulla Striscia di Gaza, che il nostro popolo, le sue forze e i suoi gruppi costituenti rifiutano, e impone un meccanismo volto a raggiungere gli obiettivi di Israele",. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it