Gustus la FIPGC premia i migliori panettoni del mondo 2025

Si è concluso il Campionato del Mondo del Panettone 2025, manifestazione organizzata dalla FIPGC, Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria che ha visto sfidarsi i migliori Maestri Pasticcieri provenienti da tutta Italia e dal mondo. La competizione, ospitata a Gustus alla Mostra d’Oltremare di Napoli, ha visto in gara 50 panettoni finalisti, tra versioni classiche, . 🔗 Leggi su 2anews.it

Leggi anche questi approfondimenti

Domani a Napoli “The Best Panettone of the World 2025” della FIPGC! ? Il campionato mondiale che si terrà alla Fiera Gustus e decreterà i migliori panettoni e pandori del mondo. ? Ne parla la stampa su: ANSA: Napoli sceglie il migliore panettone de - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, a «Gustus» i premi della Guida 2026 «Le migliori 350 Pizzerie della Campania» del Mattino - dove è in corso Gustus, il Salone professionale dell'agroalimentare, enogastronomia e tecnologia - Si legge su ilmattino.it

Cilento in festa: trionfo di sapori con 10/9 che fa incetta di premi a «Gustus» - Trionfo per il Cilento delle migliori pizzerie campane 2026: 10/9 conquista 3 Galletti e il premio Miglior Carta Vini. Secondo infocilento.it

Cutolo (Fipgc): col Campionato del Mondo del Panettone portiamo a Gustus tutta l’Italia - NAPOLI – “Per noi è la quinta partecipazione a Gustus e per il 2025 abbiamo portato nuovamente in fiera la finale del miglior panettone del mondo “. Scrive dire.it