Guerrina e Quirin sepolti dal fango che ha travolto le loro case | lui ha tentato di portarla in salvo

Dopo ore di ricerche è stato recuperato dai vigili del fuoco anche il corpo senza vita di Guerrina Skocaj, la donna di 83 anni data per dispersa dopo il crollo della sua casa per la frana a Brazzano di Cormons (Gorizia). Il cadavere è stato individuato poco dopo le 22 di ieri, 17 novembre, ma le. 🔗 Leggi su Today.it

