Guerrina e Quirin sepolti dal fango che ha travolto le loro case | lui ha tentato di portarla in salvo

Dopo ore di ricerche è stato recuperato dai vigili del fuoco anche il corpo senza vita di Guerrina Skocaj, la donna di 83 anni data per dispersa dopo il crollo della sua casa per la frana a Brazzano di Cormons (Gorizia). Il cadavere è stato individuato poco dopo le 22 di ieri, 17 novembre, ma le. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Guerrina e Quirin sepolti dal fango che ha travolto le loro case: lui ha tentato di portarla in salvo

La tragedia di Cormons in provincia di Gorizia, i morti salgono a due. Guerrina Skocaj e Quirin Kunhert sono stati travolti dalle macerie nelle loro abitazioni. Lei originaria di Brazzano, lui trasferitosi dalla Baviera: erano uniti da una profonda amicizia

BRAZZANO - Da una prima ricostruzione pare che Quirin Kunert sarebbe stato travolto mentre cercava di soccorrere Guerrina Skocaj nel fango. Circostanze ancora da verificare. Rimossi i mezzi attorno all'abitazione.

Frana travolge tre case: trovata morta l'83enne Guerrina Skocaj. Poche ore prima era stato recuperato il corpo senza vita di Quirin Kuhnert - La violenta ondata di maltempo che da ore sta colpendo il Friuli Venezia Giulia ha provocato gravi danni e situazioni di emergenza in diverse zone della

Quirin, il tedesco eroe travolto dal fango. «Tentava di salvare la vicina di casa» - L'ultimo video inviato agli amici da casa citando ora e luogo

Frana travolge tre case: trovato morto Quirin Kuhnert, aveva 32 anni. «Dispersa sotto il fango l'83enne Guerrina Skocaj». Una persona estratta viva, è ferita - La violenta ondata di maltempo che da ore sta colpendo il Friuli Venezia Giulia ha provocato gravi danni e situazioni di emergenza in diverse zone della