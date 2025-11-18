Guardistallo | insediato il nuovo Consiglio degli studenti e delle studentesse

Si è insediato il Consiglio dei giovanissimi e delle giovanissime studenti e studentesse a Guardistallo. “Il sindaco dei ragazzi arriva dalla Scuola ‘Mario Lodi’ di Guardistallo ed è Enea Nista. Il vice sindaco è Maria Costanza Burchianti. Il presidente del Consiglio comunale dei ragazzi è Mario. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

25 Novembre Giornata contro la violenza sulle Donne. Ti aspettiamo in biblioteca Comune di Guardistallo Teatro V. Marchionneschi Gruppo Storico Guardistallo @comitatomartiriguardistallo - facebook.com Vai su Facebook

Calabria, insediato il nuovo Consiglio regionale: Salvatore Cirillo eletto presidente... anche con i voti della minoranza - Tra i nuovi ingressi figurano i forzisti Antonio De Caprio e Piercarlo Chiappetta, subentrati a Gianluca Gallo e Pasqualina Straface; per Fratelli d’Italia entrano Daniela Iiriti, al posto di Giovanni ... Si legge su msn.com

Si è insediato il nuovo Consiglio regionale, surrogati i consiglieri diventati assessori - Il Consiglio regionale della Calabria, riunitosi oggi nella nuova composizione frutto delle elezioni del 5 e 6 ottobre scorsi, ha provveduto, come primo atto, alla surroga dei consiglieri che sono sta ... giornaledicalabria.it scrive

A Palazzo Campanella si è insediato il nuovo Consiglio Regionale - Eletto presidente dell'assemblea Salvatore Cirillo di Forza Italia, vice Crinò e Ranuccio ... Segnala rainews.it