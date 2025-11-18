Guarda che Luna! Questi orologi con fasi lunari sono piccoli tesori da portare al polso e costano meno di 150 euro

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. C’è qualcosa di profondamente romantico nell’idea di portare il cielo al proprio polso. Gli orologi con indicazione delle fasi lunari nascono da quest'idea: trasformare un gesto quotidiano (guardare l’ora, appunto) in un piccolo rituale cosmico. La bella notizia? Oggi questo prezioso meccanismo è disponibile su modelli di tutte le categorie di budget, anche su diversi orologi economici che puoi portare a casa con meno di 150 euro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Guarda che Luna! Questi orologi con fasi lunari sono piccoli tesori da portare al polso, e costano meno di 150 euro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

+++ GUARDA IL VIDEO +++ Melilli | #MelilliVolley fatica ma batte #Terrasini – Luna Ba: "Abbiamo faticato, ma siamo contente" - facebook.com Vai su Facebook

Citizen Tsuki-Yomi - il primo orologio al mondo con calibro radiocontrollato e fasi luna - CITIZEN, nel 2023, celebra 30 anni dall’introduzione del primo orologio con funzione di radio- Segnala tuttosport.com

Orologi Philip Watch e Maserati falsi venduti a Napoli: sequestrati centinaia di “pezzotti” - Erano in tutto e per tutto somiglianti agli originali, con tanto di etichette e confezioni: 547 orologi di lusso falsi – per la maggior parte Philip Watch e Maserati – sono stati sequestrati nella ... Lo riporta fanpage.it

Vende orologi di lusso falsi con sigilli di garanzia, denunciato - Decine di orologi falsi ma ottimamente replicati di grandi marchi interrnazionali quali Rolex, Iwc, JagerkeCoultureI e Généve dotati di sigilli di garanzia anch'essi ... Si legge su msn.com