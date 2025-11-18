Gruppo spaggiari parma lancia un percorso di sostenibilità e cittadinanza attiva per le scuole italiane

Parmatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gruppo Spaggiari Parma, realtà storica del territorio che nel 2026 celebrerà i 100 anni di attività al fianco della scuola italiana, è tra i promotori di “Impronta Futura”, il progetto educativo nazionale rivolto a tutte le scuole italiane secondarie di secondo grado, sviluppato insieme a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

gruppo spaggiari parma lanciaGruppo spaggiari parma lancia un percorso di sostenibilità e cittadinanza attiva per le scuole italiane - Al via “Impronta Futura”, il nuovo percorso di sostenibilità e cittadinanza attiva per le scuole italiane. Si legge su parmatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Gruppo Spaggiari Parma Lancia