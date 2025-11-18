Grave incidente all’alba | auto e moto si scontrano sulla Novedratese 4 feriti

Ancora poche le informazioni sul grave incidente avvenuto all’alba di oggi, alle 6:48, a Mariano Comense, lungo via per Novedrate. L’allerta iniziale è scattata in codice rosso per uno scontro tra auto e moto; successivamente l’intervento è stato derubricato a codice giallo.Secondo i dati della. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Grave incidente all’alba: auto e moto si scontrano sulla Novedratese, 4 feriti

