Grave incidente all’alba | auto e moto si scontrano sulla Novedratese 4 feriti

Quicomo.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora poche le informazioni sul grave incidente avvenuto allalba di oggi, alle 6:48, a Mariano Comense, lungo via per Novedrate. L’allerta iniziale è scattata in codice rosso per uno scontro tra auto e moto; successivamente l’intervento è stato derubricato a codice giallo.Secondo i dati della. 🔗 Leggi su Quicomo.it

grave incidente all8217alba auto e moto si scontrano sulla novedratese 4 feriti

© Quicomo.it - Grave incidente all’alba: auto e moto si scontrano sulla Novedratese, 4 feriti

Altre letture consigliate

grave incidente all8217alba autoAuto si ribalta e prende fuoco: gravissimo un 21enne - L'incidente con un altro veicolo all'alba di domenica in viale Fulvio Testi. Segnala msn.com

grave incidente all8217alba autoIncidente stradale a Milano, morto il più grave dei quattro feriti. Un guidatore (che si era finto soccorritore) era senza patente - Il conducente della Mercedes ha finto di essere un passante sceso dal tram ... Segnala today.it

grave incidente all8217alba autoAuto si tamponano sull’autostrada Pedemontana: feriti 10 ragazzi, gravissimo un 20enne - Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente sull’autostrada Pedemontana all’alba di domenica 16 novembre. Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Grave Incidente All8217alba Auto