Gratteri solidarietà dell’Anm | Attaccato per l’impegno per il No al referendum Il suo contributo tecnico merita rispetto

Ilfattoquotidiano.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ Piena solidarietà ” a Nicola Gratteri, “raggiunto da pesanti critiche e attacchi personali in questi giorni, legati al suo impegno per il No al referendum sulla riforma Nordio”. L’ Associazione nazionale magistrati manifesta la propria vicinanza al procuratore di Napoli, oggetto di una campagna di delegittimazione da parte dei media vicini al centrodestra dopo che in tv – spiegando le ragioni della sua contrarietà alla separazione delle carriere tra giudici e pm – ha citato erroneamente un passaggio di un’intervista (poi rivelatasi inesistente) attribuita a Giovanni Falcone. La presa di posizione dellAnm arriva dopo che Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro su Rete 4, ha dedicato un intero blocco della puntata di lunedì ad accusare il magistrato di diffondere “ fake news “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

