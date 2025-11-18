Grande Raccordo Anulare accoltellata dal marito in auto | si getta dall’auto in corsa per salvarsi

Ildifforme.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso al momento le ricerche del marito della donna. La vittima è stata ricoverata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

grande raccordo anulare accoltellata dal marito in auto si getta dall8217auto in corsa per salvarsi

© Ildifforme.it - Grande Raccordo Anulare, accoltellata dal marito in auto: si getta dall’auto in corsa per salvarsi

