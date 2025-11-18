Grande Raccordo Anulare accoltellata dal marito in auto | si getta dall’auto in corsa per salvarsi

Sono in corso al momento le ricerche del marito della donna. La vittima è stata ricoverata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Grande Raccordo Anulare, accoltellata dal marito in auto: si getta dall’auto in corsa per salvarsi

Roma, donna accoltellata sul Grande Raccordo: è grave. È caccia al compagno, proprietario dell'auto - La 38enne è stata portata in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Segnala msn.com

Accoltellata sul Raccordo a Roma e abbandonata sulla strada, donna di 36 anni ricoverata: è grave - La donna è stata trovata questa mattina su una delle corsie interne del Gra con ferite da taglio al torace. Secondo fanpage.it

Donna di 37 anni accoltellata a Roma: “E’ stato il mio compagno” - ROMA – Una donna di 37 anni è stata soccorsa con una ferita d’arma da taglio al torace sul Grande raccordo anulare di Roma. Secondo livesicilia.it