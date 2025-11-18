Dopo aver offeso Rasha in puntata, nel post-diretta torna all'attacco della coinquilina davanti agli altri concorrenti, il romano è convinto che una sua eliminazione consegnerebbe la vittoria alla Younes. La puntata di ieri del Grande Fratello ha aperto uno dei capitoli più controversi di questa edizione. Al centro della scena non solo la nuova coppia composta da Omer Elomari e Rasha Younes, già messa in discussione da vari concorrenti e perfino dall'opinionista Cristina Plevani, ma soprattutto alcune frasi pronunciate da Simone De Bianchi, passate sorprendentemente quasi sotto silenzio in studio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Grande Fratello, Simone finge di scusarsi con Rasha ma rincara la dose: "Se esco, lei se magna tutti"