Grande Fratello Simone finge di scusarsi con Rasha ma rincara la dose | Se esco lei se magna tutti

Movieplayer.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver offeso Rasha in puntata, nel post-diretta torna all'attacco della coinquilina davanti agli altri concorrenti, il romano è convinto che una sua eliminazione consegnerebbe la vittoria alla Younes. La puntata di ieri del Grande Fratello ha aperto uno dei capitoli più controversi di questa edizione. Al centro della scena non solo la nuova coppia composta da Omer Elomari e Rasha Younes, già messa in discussione da vari concorrenti e perfino dall'opinionista Cristina Plevani, ma soprattutto alcune frasi pronunciate da Simone De Bianchi, passate sorprendentemente quasi sotto silenzio in studio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

grande fratello simone finge di scusarsi con rasha ma rincara la dose se esco lei160se160magna160tutti

© Movieplayer.it - Grande Fratello, Simone finge di scusarsi con Rasha ma rincara la dose: "Se esco, lei se magna tutti"

News recenti che potrebbero piacerti

grande fratello simone fingeGrande Fratello, Simone finge di scusarsi con Rasha ma rincara la dose: "Se esco, lei se magna tutti" - diretta torna all'attacco della coinquilina davanti agli altri concorrenti, il romano è convinto che una sua eliminazione consegnerebbe la vittoria alla You ... movieplayer.it scrive

grande fratello simone fingeGrande Fratello: DIRETTA della nona puntata di lunedì 17 novembre - Questa sera, lunedì 17 novembre, il Grande Fratello torna con un nuovo appuntamento. Secondo msn.com

Grande Fratello, Rasha contro Simone e Francesca: lo scontro durante la puntata - Durante la puntata di lunedì 17 novembre, acceso confronto al Grande Fratello per Simone e Francesca con Rasha ... Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Simone Finge