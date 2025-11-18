Grande Fratello puntata 17 novembre 2025 | chi sono i due eliminati e chi è al televoto

La nona puntata del Grande Fratello ha visto due concorrenti lasciare la Casa. La prima eliminazione, infatti, la si è dovuta al televoto che era stato aperto al termine della scorsa puntata. Al televoto erano andati Rasha, Francesca e Simone, Giulia, Flaminia e Domenico. A dover uscire in. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Grande Fratello, puntata 17 novembre 2025: chi sono i due eliminati e chi è al televoto

