Grande Fratello Mattia riabbraccia la fidanzata ma si arrabbia con Grazia

Mattia pensava di essere stato lasciato dalla sua fidanzata Carlotta, eppure non è così. Solo la busta rossa aperta nel corso della puntata di lunedì 17 novembre gli ha permesso di scoprirlo, dopo che da due settimane crede di essere stato scaricato dalla fidanzata. All'interno della casa del. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Grande Fratello, Mattia riabbraccia la fidanzata, ma si arrabbia con Grazia

