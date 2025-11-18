grande fratello il meglio e il peggio della puntata del 17 novembre

Grande Fratello, puntata del 17 novembre: il meglio e il peggio di una serata ad alto tasso emotivo. La puntata del 17 novembre del Grande Fratello è stata una di quelle serate in cui tutto accade contemporaneamente: confronti accesi, sorprese familiari, colpi di scena e un ritmo che non ha lasciato respirare né i concorrenti né il pubblico. Tra momenti riusciti e altri più discutibili, ecco il bilancio della serata. IL MEGLIO Il confronto che cambia le dinamiche della Casa Il momento più atteso è stato senza dubbio il confronto tra Mattia, Carlotta e Grazia. La scoperta della verità sulla relazione tra Mattia e Carlotta ha acceso un faccia a faccia emotivamente intenso, capace di cambiare le dinamiche della Casa. 🔗 Leggi su 361magazine.com

