Grande Fratello Grazia Kendi sbotta contro la fidanzata di Mattia | Questa str**za ha esagerato
Nella notte Grazia Kendi scoppia in lacrime e attacca duramente la fidanzata di Mattia al Grande Fratello. Ieri sera al Grande Fratello Mattia Scudieri ha scoperto che Grazia Kendi sapeva che la fidanzata Carlotta non lo ha davvero lasciato e c’è rimasto male per il fatto che ha scelto di non dirglielo. La gieffina si è giustificata dicendo che lo ha fatto per lui, per fargli ottenere l’immunità. Poco dopo la ragazza ha avuto un confronto con Carlotta Vendemmia, la fidanzata del gieffino l’ha accusata di essere rimasta in silenzio per se stessa, perché ha un interesse per il suo fidanzato. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
