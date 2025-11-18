Grande Fratello 2025 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 17 novembre nona puntata
Si è conclusa la nona puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 17 novembre 2025 con le ultime news. Il racconto della diretta della 9a puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 17 novembre. La nona puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 17 novembre 2025 di Simona Ventura ha regalato colpi di scena e una doppia eliminazione. Dopo i consueti saluti agli opinionisti Floriana Secondi, Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e la “opinionista oramai ospite fissa” Sonia Brugnalelli, Simona Ventura entra nella casa per salutare i casalinghi e casalinghe. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Grande Fratello. . Giulia e l'amore per la sua famiglia #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook
Il faccia a faccia tra Grazia e Carlotta #GrandeFratello Vai su X
Al “Grande Fratello 2025” di stasera ci sarà una doppia eliminazione. Omer e Rasha nel mirino - Nella nona puntata arriva Marina La Rosa per parlare dei sentimenti di Domenico. Da iodonna.it
Grande Fratello anticipazioni (17 novembre): una notizia choc per Mattia e un televoto flash: chi verrà eliminato - Tutto pronto per la nona puntata del reality: tanti colpi di scena, baci, e Marina La Rosa che interroga gli inquilini. libero.it scrive
Grande Fratello 2025, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 10 novembre, ottava puntata - Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 10 novembre 2025 con le ultime news ... Secondo superguidatv.it